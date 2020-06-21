2020-06-21

قطان : بيان السعودية عن ليبيا يعكس قوة العلاقة بين الرياض والقاهرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، أن البيان القوي الذي أصدرته المملكة حيال تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا يعكس متانة وقوة العلاقات السعودية المصرية.

وشدد قطان، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد، على أنه بالفعل أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مصر، مدشنًا وسمًا باسم “السعودية ومصر يد واحدة”.

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وقالت وزارة الخارجية أمس: إنه إلحاقًا لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها.

وشددت السعودية على أنها تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.

ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.

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