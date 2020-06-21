بدون مراجعة المقار.. استفد من خدمات الجوازات عبر أبشر ومقيم

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الجوازات السعودية أنه يمكن لكافة المستفيدين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من المديرية عبر منصتي أبشر ومقيم.

وقال الجوازات، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الأحد: تعزيزًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا؛ تُمكّن الخدمات الإلكترونية للجوازات المقدمة عبر منصتي أبشر ومقيم كافة المستفيدين من إنهاء المعاملات دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

وأوضحت مديرية الجوازات، في وقت سابق، أن خِدْماتها الإلكترونية مستمرة، وأن خدمة الرسائل والطلبات لا زالت متاحة ومستمرة من خلال المنصة الإلكترونية أبشر لجميع المستفيدين من خدماتها، حيث يمكن من خلال استخدام هذه الخدمة معالجة الملاحظات التي تظهر للمستفيدين على المنصة وتعوقهم من إنهاء معاملاتهم، وحلّها من قبل المختصين دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى حسابه في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، واختيار أيقونة خدمات من “خدماتي”، الخدمات العامة، “الرسائل والطلبات”، ثم اختيار قطاع “المديرية العامة للجوازات”، واختيار الخدمة المطلوبة من القائمة (مشاكل هوية مقيم، ومشاكل التأشيرات، ومشاكل تحديث معلومات جواز السفر ونقل المعلومات، ومشاكل نقل الخدمات وتعديل المهنة، والاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات، وتمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية، وخدمة خرج ولم يعد، وخدمة إلغاء بلاغ التغيب، وخدمة إضافة مولود داخل أو خارج المملكة للمقيمين، وتمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية السورية)، وكتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على “إرسال”، مع التأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة.

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وأشارت إلى أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونيًّا جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة، والتي قد تعوق إنهاء معاملاتهم.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال المنصات التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

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