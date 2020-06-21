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الجيش الليبي يفرض حظرًا جويًّا في محيط سرت ويفضح موقف تركيا
سيتم التعامل مع أي هدف في المنطقة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الليبي فرض حظرًا جويًّا بطول 200 كم، وأن منطقة الحظر الجوي تبدأ شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة.
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أنه تم منع تداول أي معلومات عن تحرك قوات الجيش الليبي، موضحًا أن طائرة تابعة للجيش هبطت اضطراريًّا على الحدود مع النيجر.
وتابع متحدث الجيش الليبي أنه سيتم التعامل مع أي هدف في منطقة الحظر الجوي التي فرضها الجيش الوطني الليبي، مشددًا على أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة تتعدى حدود بلاده.
وقال: إن تركيا تهدف إلى السيطرة على النفط ومقدرات الشعب الليبي، وأن مصر عظيمة بمواقفها التاريخية الداعمة للجميع ضد أي اعتداء.
وتعجب متحدث الجيش الليبي من أنه لا يعرف مبررًا لاستغراب البعض من الموقف المصري بشأن ليبيا، وأنه يرحب بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حل الأزمة الليبية.
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