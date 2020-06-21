نستعد لسياحتنا 2 تُعلم 200 شاب وشابة التحديات ومستقبل العمل

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدَّم المستشار السياحي والأكاديمي ثامر الحربي مبادرة “نستعد لسياحتنا 2” بنسختها الثانية؛ بهدف تعريف ودعم 200 شاب وشابة من المقبلين على مهنة الإرشاد السياحي، تحت عنون “الإرشاد السياحي من البداية إلى النجاح”.

وقدمت المبادرة للشباب عددًا من الدورات التدريبية عن صناعة السياحة ورؤية المملكة 2030؛ بهدف تعريفهم بأهمية السياحة والقطاعات المكونة لها وتخليص أهداف وركائز ورؤية المملكة 2030 المستقبلية وأبرز أهداف برامج الرؤية التنفيذية المرتبطة بتطوير القطاع السياحي، كما قدمت دورة عن مهارات المرشد السياحي الناجح شملت أهمية وأنواع الإرشاد السياحي والمهارات اللازمة للمرشد السياحي الناجح.

وفي اليوم الثالث تم تقديم دورة عن التكامل في المنظومة السياحية والمرشد السياحي، شملت أهمية ودور شركاء المرشد في تجربة السائح من الفكرة إلى الذكرى.

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أما في اليوم الأخير نظمت المبادرة ويبنار مفتوحًا مع رئيس الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سطام البلوي عن تحديات ومستقبل العمل في الإرشاد السياحي، حيث شمل الويبنار عدة محاور منها: تحديات العاملين في الإرشاد السياحي بعد الأزمة ومناقشة مهارات المرشد السياحي مع البرتوكولات الصحية الجديدة، وعرض إجراءات رخصة الإرشاد السياحي في السعودية والتعريف بمواصفات المرشد السياحي الناجح، كما يناقش المشاركون نصائح العمل في المجال السياحي مستقبلًا.

وذكر الحربي أن فكرة مبادرة نتسعد لسياحتنا بنسختيها الأولى والثانية جاءت بعد الاجتماع الافتراضي الذي عقدته منظمة السياحة العالمية بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وممثلين رفيعي المستوى من مختلف قطاعات السياحة ومن داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع لتوجيه القطاع في استجابته للأزمة، وانقسمت التوصيات إلى ثلاثة محاور رئيسة وهي إدارة الأزمة وتخفيف آثارها، وتحفيز النشاط وتسريع التعافي والتخطيط لما بعد كورونا.

وشملت توصيات محور إدارة الأزمة وتخفيف آثارها بند تعزيز التدريب وتنمية المهارات، ومن هنا جاءت فكرة تدريب وتأهيل الشباب والشابات السعوديين العاملين في قطاعات السياحة والضيافة بشكل مجاني وبدون أي رسوم، حيث تم تقديم النسخة الأولى لمبادرة “نستعد لسياحتنا” لدعم 100 شاب وشابة من السعوديين العاملين في قطاعات السياحة والضيافة في السعودية وتقديم مجموعة من الدورات التدريبية في قيادة التغيير والبروتوكول والإتيكيت والجودة في الخدمات السياحية ودورة التسويق الإبداعي للخدمات السياحية، بالإضافة إلى النسخة الثانية ليتم تدريب 300 شاب وشابة في النسخة الأولى والثانية لمبادرة نستعد لسياحتنا بأجمالي 7 دورات ولقاءين مع خبراء مع مسؤولين وخبراء.

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