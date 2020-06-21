، معدل انتشار "كورونا" في ألمانيا يقفز إلى 2.88 ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتواء الوباء يتطلب تراجعه إلى أقل من واحد

أفاد معهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا بأن معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قفز إلى 2.88 اليوم الأحد بعد أن كان 1.79 أمس.

وأضاف المعهد بأن هذا المعدل يفيد بأن كل 100 مصاب بالفيروس سينقلون العدوى إلى 288 شخصًا، بينما يجب توافُر معدل أقل من 1 من أجل احتواء العدوى، بحسب "روسيا اليوم".

واستعانت السلطات في مدينتَي جوتنجن ونورد راين فستفاليا بالشرطة اليوم لتطبيق إجراءات الحجر الصحي بعد ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في المنطقتين؛ ما أدى إلى زيادة معدل تفشي الفيروس في البلاد.