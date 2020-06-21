، "كورونا" يصيب 138 مغربيًّا جديدًا ويقضي على شخص ،

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سجَّل المغرب 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9977.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية أن الإصابات توزعت على 37 في مدينة طرفاية، و34 في مراكش، و23 في الدار البيضاء.
وأشارت إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 214 بعد إعلان تسجيل وفاة واحدة جديدة. فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8284 بعد تعافي 61 شخصًا آخرين.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 09:17 PM
حصيلة المرضى ترتفع إلى 9.977"كورونا" يصيب 138 مغربيًّا جديدًا ويقضي على شخص
سجَّل المغرب 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9977.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية أن الإصابات توزعت على 37 في مدينة طرفاية، و34 في مراكش، و23 في الدار البيضاء.
وأشارت إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 214 بعد إعلان تسجيل وفاة واحدة جديدة. فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8284 بعد تعافي 61 شخصًا آخرين.
، "كورونا" يصيب 138 مغربيًّا جديدًا ويقضي على شخص ،
المصدر : الخليج 365
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