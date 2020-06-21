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سجلت الجزائر 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد 11.771 حالة، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا، اليوم (الأحد).
وأوضح الناطق في المؤتمر الصحفي اليومي أن اللجنة أحصت 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 845 وفاة.
وبين أن اللجنة سجلت شفاء 98 حالة جديدة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 8422 حالة.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 09:13 PM
إجمالي الوفيات بلغ 845140 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الجزائر إلى 11.771
سجلت الجزائر 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد 11.771 حالة، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا، اليوم (الأحد).
وأوضح الناطق في المؤتمر الصحفي اليومي أن اللجنة أحصت 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 845 وفاة.
وبين أن اللجنة سجلت شفاء 98 حالة جديدة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 8422 حالة.
، 140 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الجزائر إلى 11.771 ،
المصدر : الخليج 365
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