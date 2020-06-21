أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 21/6/2020

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أخر الأسعار التي سجلها الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، حيث تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم بفعل الكثير من العوامل التي لها دور كبير في تغير سعر الذهب ومن بينها التغييرات التي تطرأ على السعر العالمي لأوقية الذهب، ويعر الدولار في البورصات العالمية، والأوضاع العالمية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم استقراراً ملحوظاً على تعاملات أمس السبت بعد ارتفاعه بشكل كبير بفعل صعود سعر الذهب عالمياً، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل عيار 24 نحو 210.51 ريال سعودي مقابل 56.10$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 192.97 ريال سعودي مقابل 51.43$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 184.20 ريال سعودي مقابل 49.09$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 157.89 ريال سعودي مقابل 42.08$.

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سجل الذهب عيار 14 نحو 122.80 ريال سعودي مقابل 32.73$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 105.26 ريال سعودي مقابل 28.05$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.474 ريال سعودي مقابل 392.73$.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 6.574 ريال سعودي مقابل 1.745$.

سجل سعر كيلو الذهب نحو 210.512 ريال سعودي مقابل 56.103$.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون ما بين ريال أو ريالين فقط.