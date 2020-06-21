السعودية | وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:22 مساءً, 21 يونيو 2020 م المناطق _ الرياض يسر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن تعلن عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق (١١/٠٢/ ١٤٤١هـ ) وحتى يوم الاربعاء الموافق (١٤٤١/١١/١٠ هـ ) وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول لموحد للقوات المسلحة) ( https://afca.mod.gov.sa ) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، متمنين للجميع التوفيق والسلام عليكم.

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