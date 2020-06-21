شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بالكليات العسكرية لخريجي الثانوية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت اللجنة أن على الطلبة الراغبين في الالتحاق زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة) ( https://afca.mod.gov.sa )؛ للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.
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