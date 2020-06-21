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وزارة الدفاع تفتح باب التسجيل بالكليات العسكرية لخريجي الثانوية
عن طريق بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة ابتداء من يوم غد حتى يوم الأربعاء الموافق 1441/11/10 هـ.
وأوضحت اللجنة أن على الطلبة الراغبين في الالتحاق زيارة الموقع الإلكتروني للجنة بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة (هنا)؛ للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.
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