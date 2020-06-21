تحذير من الأحوال المدنية بشأن رهن الهوية

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت الأحوال المدنية التأكيد على أن الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة واللوائح على منع رهنها لأي جهة كانت فلا ترهنها؛ حتى لا يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

كما أكدت أن الخدمات المدرجة بنظام المواعيد في الوقت الحالي هي الخدمات الضرورية والتي لا تقبل التأجيل، وفي حال كان لدى المستفيد أمر طارئ بإمكانه التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وشددت على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لسلامة الجميع نؤكد على عدم استقبال أي مستفيد دون وجود موعد إلكتروني مسبق داخل المكاتب، مضيفةً أن ذلك يأتي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

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وأردفت أنه للحالات الطارئة التي لا تقبل التأجيل بإمكان الاتصال على الرقم الموحد أو الاتصال عبر البريد الإلكتروني.

في سياق آخر، حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من التأخير في تجديد الهوية الوطنية بعد انتهائها، حيث يترتب على ذلك غرامة تأخير.

جاء ذلك في رد منها على سؤال مواطن قال فيه: “الأحوال منتهية منذ 4 أشهر كم الغرامة لو سمحت؟”.

وردت عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “يتم احتساب 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، نسعد بخدمتك”.

وأوضحت أنه يجب تجديد الهوية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتوقف مصالحك، وتفاديًا للغرامة المالية.

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