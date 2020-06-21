- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فحص 10142 من العمالة الأجنبية في صبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فحص 10142 من العمالة الأجنبية في صبيا
تم نقل 62 من العمالة إلى مواقع أخرى
متابعات الخليج 365- جازان
في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تواصل بلدية محافظة صبيا زياراتها الميدانية على مساكن العمالة الأجنبية تنفيذًا لتوجيهات رئيس البلدية، المهندس هادي بن علي دغريري، الذي أكد على ضرورة استمرار الزيارات الميدانية لمساكن العمال في المحافظة، والعمل على تعقيم وتطهير مساكنهم وتوفير متطلبات الصحة العامة تفاديًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال دغريري: إن البلدية ممثلة بلجنة تقييم مساكن العمال وفي 131 زيارة ميدانية تمكنت من فحص 10142 من العمالة الأجنبية ونقل 62 من العمالة إلى مواقع أخرى، وتصحيح 14 موقعًا، وإخلاء موقع غير مستوفي للشروط الفنية والصحية، ومطابقة 16 مسكنًا للمعايير المشروطة، وأيضًا تصحيح وضع 18 موقع للسكن واستكمال تصحيح 84 مسكنًا آخر.
وقال دغريري: الزيارات مستمرة لرصد أي عشوائية أو مخالفة والتعامل معها فورًا وفق ما تقتضيه الأنظمة والاشتراطات، وأن هذه الإجراءات تأتي انطلاقًا من مبدأ الحرص على توفير السلامة الصحية لسلامة وصحة العمالة في مساكنهم.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فحص 10142 من العمالة الأجنبية في صبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.