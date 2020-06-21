فحص 10142 من العمالة الأجنبية في صبيا

2020-06-21

متابعات الخليج 365- جازان

في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تواصل بلدية محافظة صبيا زياراتها الميدانية على مساكن العمالة الأجنبية تنفيذًا لتوجيهات رئيس البلدية، المهندس هادي بن علي دغريري، الذي أكد على ضرورة استمرار الزيارات الميدانية لمساكن العمال في المحافظة، والعمل على تعقيم وتطهير مساكنهم وتوفير متطلبات الصحة العامة تفاديًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال دغريري: إن البلدية ممثلة بلجنة تقييم مساكن العمال وفي 131 زيارة ميدانية تمكنت من فحص 10142 من العمالة الأجنبية ونقل 62 من العمالة إلى مواقع أخرى، وتصحيح 14 موقعًا، وإخلاء موقع غير مستوفي للشروط الفنية والصحية، ومطابقة 16 مسكنًا للمعايير المشروطة، وأيضًا تصحيح وضع 18 موقع للسكن واستكمال تصحيح 84 مسكنًا آخر.

وقال دغريري: الزيارات مستمرة لرصد أي عشوائية أو مخالفة والتعامل معها فورًا وفق ما تقتضيه الأنظمة والاشتراطات، وأن هذه الإجراءات تأتي انطلاقًا من مبدأ الحرص على توفير السلامة الصحية لسلامة وصحة العمالة في مساكنهم.

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