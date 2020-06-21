الصالات الرياضية تعود للحياة ببروتوكولات وقائية

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - واس

عادت الصالات الرياضية بمدينة عرعر اليوم, لاستقبال مرتاديها بعد رفع التعليق عن الصالات الرياضية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ورصدت عدسة “واس “تطبيق الإجراءات و”البروتوكولات” الوقائية داخل الصالات الرياضية ضماناً لسلامة المرتادين لهذه الصالات، واحترازاً من انتقال عدوى “كوفيد 19”.

وأشاد مرتادي الصالات الرياضية الذين أبدوا فرحتهم بعودة الصالات الرياضية، بجميع التدابير والاحتراز ات الوقائية التي قامت بها الحكومة والقرارات التي اتخذتها حفاظا على صحة متابعات الخليج 365 والمقيم منذ بدء الجائحة، ومدى الأهمية الكبرى التي يحظى بها الجميع لدى القيادة.

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أعلنت وزارة الرياضة السعودية، أمس السبت، عودة النشاط الرياضي لـ الصالات الرياضية والمراكز الرياضية، ابتداءً من يوم غد الأحد 21 يونيو/حزيران 2020.

ونشرت الوزارة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة، والذي تضمن كافة الإجراءات اللازمة لعودة النشاط، مع التشديد على ضرورة العمل بها.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، من تاريخ 1441/7/20هـ الموافق 2020/3/15م وحتى إشعار آخر، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

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