الأرصاد: مكة المكرمة أشدّ مدن المملكة حرارة .. والباحة الأبرد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 21 يونيو 2020 08:15 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 66 زيارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم (الأحد) في المملكة وأقلّ الدرجات.

وأوضحت أن أعلى درجات الحرارة كانت على النحو التالي: (مكة المكرمة: 44°)، (الأحساء: 43°)، (شرورة: 41°)، (الدمام: 41°)، (وادي الدواسر: 41°)، (القيصومة: 40°)، (الرياض:40°)، (نجران: 40°).

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أما أقل درجات الحرارة، فسُجلت في (الباحة: 29°)، و(أبها/ خميس مشيط: 31°)، و(حائل: 32°)، و(الجوف: 32.3°)، و(طريف: 33°)، و(جدة: 34°).