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قرر رئيس بلدية ريو دي جانيرو تأجيل مباراتين لفريقي بوتافوجو وفلومينسي لمنح الناديين المزيد من الوقت من أجل الاستعداد.
وأصبح دوري ولاية ريو دي جانيرو أول مسابقة محلية في البرازيل تستأنف النشاط بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث فاز فلامنجو حامل اللقب 3-0، على بانجو يوم الخميس الماضي.
ورفضت المحكمة طعن الناديين لتأجيل المباريات واعتبارهما منسحبين.
وأعلن فريق كورينثيانز، المشارك في دوري ولاية ساو باولو يوم أمس إصابة ثمانية لاعبين من الفريق بفيروس كورونا وخمسة من العاملين، مع تأجيل العودة للتمارين للأسبوع القادم.
بقرار من رئيس البلدية.. تأجيل مباريات في البرازيل لمنح الأندية الوقت للاستعدادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-21
قرر رئيس بلدية ريو دي جانيرو تأجيل مباراتين لفريقي بوتافوجو وفلومينسي لمنح الناديين المزيد من الوقت من أجل الاستعداد.
وأصبح دوري ولاية ريو دي جانيرو أول مسابقة محلية في البرازيل تستأنف النشاط بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث فاز فلامنجو حامل اللقب 3-0، على بانجو يوم الخميس الماضي.
ورفضت المحكمة طعن الناديين لتأجيل المباريات واعتبارهما منسحبين.
وأعلن فريق كورينثيانز، المشارك في دوري ولاية ساو باولو يوم أمس إصابة ثمانية لاعبين من الفريق بفيروس كورونا وخمسة من العاملين، مع تأجيل العودة للتمارين للأسبوع القادم.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
08:06 PM
المحكمة رفضت الطلب واعتبار الفريقين منسحبين
قرر رئيس بلدية ريو دي جانيرو تأجيل مباراتين لفريقي بوتافوجو وفلومينسي لمنح الناديين المزيد من الوقت من أجل الاستعداد.
وأصبح دوري ولاية ريو دي جانيرو أول مسابقة محلية في البرازيل تستأنف النشاط بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث فاز فلامنجو حامل اللقب 3-0، على بانجو يوم الخميس الماضي.
ورفضت المحكمة طعن الناديين لتأجيل المباريات واعتبارهما منسحبين.
وأعلن فريق كورينثيانز، المشارك في دوري ولاية ساو باولو يوم أمس إصابة ثمانية لاعبين من الفريق بفيروس كورونا وخمسة من العاملين، مع تأجيل العودة للتمارين للأسبوع القادم.
، بقرار من رئيس البلدية.. تأجيل مباريات في البرازيل لمنح الأندية الوقت للاستعداد ،
المصدر : الخليج 365
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