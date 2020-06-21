- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - قرر نادي الاتفاق، تأجيل انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، التي كانت مقررة، مساء اليوم الأحد، نظراً لعدم اكتمال نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا «كوفيد-19»، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاستئناف الحصص التدريبية لاحقاً.
يذكر أن عناصر فريق كرة القدم، لاعبين، وإداريين، وأفراد أجهزة فنية وطبية، خضعوا لفحوص السبت، وفقاً لبروتوكول العودة، في وقت أنهى الترتيبات الاحترازية من خلال تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات لتطهير كافة الأسطح مع الحرص على التهوية.
بسبب نتائج الكشف عن كورونا .. الاتفاق يؤجل عودة التدريباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-21
قرر نادي الاتفاق، تأجيل انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، التي كانت مقررة، مساء اليوم الأحد، نظراً لعدم اكتمال نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا «كوفيد-19»، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاستئناف الحصص التدريبية لاحقاً.
يذكر أن عناصر فريق كرة القدم، لاعبين، وإداريين، وأفراد أجهزة فنية وطبية، خضعوا لفحوص السبت، وفقاً لبروتوكول العودة، في وقت أنهى الترتيبات الاحترازية من خلال تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات لتطهير كافة الأسطح مع الحرص على التهوية.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
07:46 PM
قرر نادي الاتفاق، تأجيل انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، التي كانت مقررة، مساء اليوم الأحد، نظراً لعدم اكتمال نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا «كوفيد-19»، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاستئناف الحصص التدريبية لاحقاً.
يذكر أن عناصر فريق كرة القدم، لاعبين، وإداريين، وأفراد أجهزة فنية وطبية، خضعوا لفحوص السبت، وفقاً لبروتوكول العودة، في وقت أنهى الترتيبات الاحترازية من خلال تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات لتطهير كافة الأسطح مع الحرص على التهوية.
، بسبب نتائج الكشف عن كورونا .. الاتفاق يؤجل عودة التدريبات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب نتائج الكشف عن كورونا .. الاتفاق يؤجل عودة التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.