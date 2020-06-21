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توّج شاختار دانييتسك اليوم بلقب الدوري الأوكراني لكرة القدم للمرة الرابعة تواليًا، و13 في تاريخه، بفوزه على ألكسندريا 3-2، أمس، قبل 6 جولات من ختام المسابقة.
وعاود الدوري الأوكراني نشاطه الشهر الماضي بعد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وتقام المباريات خلف أبواب مؤصدة.
وبعد أن فاز ذهابًا خارج ملعبه 2-1 في 12 مارس، سيكون شاختار أمام فرصة كبيرة لبلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حين يستضيف فولفسبورغ الألماني أغسطس المقبل في إياب ثمن النهائي.
شاختار يتوّج بطلًا للدوري الأوكراني لكرة القدمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-21
توّج شاختار دانييتسك اليوم بلقب الدوري الأوكراني لكرة القدم للمرة الرابعة تواليًا، و13 في تاريخه، بفوزه على ألكسندريا 3-2، أمس، قبل 6 جولات من ختام المسابقة.
وعاود الدوري الأوكراني نشاطه الشهر الماضي بعد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وتقام المباريات خلف أبواب مؤصدة.
وبعد أن فاز ذهابًا خارج ملعبه 2-1 في 12 مارس، سيكون شاختار أمام فرصة كبيرة لبلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حين يستضيف فولفسبورغ الألماني أغسطس المقبل في إياب ثمن النهائي.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
07:40 PM
قبل الختام بـ6 جولات.. للمرة الرابعة تواليًا
توّج شاختار دانييتسك اليوم بلقب الدوري الأوكراني لكرة القدم للمرة الرابعة تواليًا، و13 في تاريخه، بفوزه على ألكسندريا 3-2، أمس، قبل 6 جولات من ختام المسابقة.
وعاود الدوري الأوكراني نشاطه الشهر الماضي بعد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وتقام المباريات خلف أبواب مؤصدة.
وبعد أن فاز ذهابًا خارج ملعبه 2-1 في 12 مارس، سيكون شاختار أمام فرصة كبيرة لبلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حين يستضيف فولفسبورغ الألماني أغسطس المقبل في إياب ثمن النهائي.
، شاختار يتوّج بطلًا للدوري الأوكراني لكرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
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