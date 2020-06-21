محمد بن مسعود - الدمام - دعتهم للتأكد من إتمام التجديد بنجاح لأن الخدمة كانت قيد التحديث ‏ وجَّه حساب منصة "أبشر" رسالة مهمة اليوم لكل مستخدميه الذين قاموا بتنفيذ خدمة تجديد رخصة القيادة خلال الـ24ساعة الماضية. ‏وجاء نص الرسالة: "عملاءنا الأعزاء، في حال تنفيذكم خدمة تجديد رخصة القيادة خلال الـ 24 ساعة الماضية، يرجى التحقق من إتمام التجديد بنجاح عبر خدمة (الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة)؛ وذلك لأن الخدمة كانت قيد التحديث".أبشر 21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 08:41 PM دعتهم للتأكد من إتمام التجديد بنجاح لأن الخدمة كانت قيد التحديث Advertisements "أبشر" توجِّه رسالة لكل مَن جدَّدوا رخصة القيادة خلال الـ24 ساعة الماضية "أبشر" توجِّه رسالة لكل مَن جدَّدوا رخصة القيادة خلال الـ24 ساعة الماضية ‏ وجَّه حساب منصة "أبشر" رسالة مهمة اليوم لكل مستخدميه الذين قاموا بتنفيذ خدمة تجديد رخصة القيادة خلال الـ24ساعة الماضية. ‏وجاء نص الرسالة: "عملاءنا الأعزاء، في حال تنفيذكم خدمة تجديد رخصة القيادة خلال الـ 24 ساعة الماضية، يرجى التحقق من إتمام التجديد بنجاح عبر خدمة (الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة)؛ وذلك لأن الخدمة كانت قيد التحديث". الكلمات المفتاحية ، "أبشر" توجِّه رسالة لكل مَن جدَّدوا رخصة القيادة خلال الـ24 ساعة الماضية ،

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