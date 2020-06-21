، دبي تعود من جديد وتفتح أبوابها للسعوديين في هذا التاريخ ،

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أعلنت اللجنة العليا لمكافحة الكوارث بإمارة دبي السماح للمواطنين والمقيمين بإمارة دبي بالسفر إلى الخارج بشروط محددة بداية من تاريخ 23 يونيو الجاري وفتح أبواب الإمارة لاستقبال السياح والزوار من السعودية ومن أنحاء العالم في تاريخ 7 يوليو القادم بعد توقف استقبالهم من أكثر من شهر لاحتواء جائحة كورونا.
وكانت حكومة دبي قد أعلنت الأسبوع الماضي بدء تخفيف الإغلاق الصارم والسماح بإعادة تشغيل بعض الأنشطة التجارية وأنشطة النقل، فيما دعمت الحكومة القطاع السياحي في الإمارة بتخفيض الرسوم بما فيها تخفيض رسوم البلدية بنسبة 50%.
وتجذب دبي، التي تحولت إلى مركز الأعمال والسياحة الرئيس في الشرق الأوسط، ملايين الزوار سنوياً بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية ومواسمها السياحية والتسويقية.
واستقبلت الإمارة 16.7 مليون سائح العام الماضي وفقاً لتقديرات رسمية، وكانت الهند والسعودية وبريطانيا من أهم مصدري السياح إلى الإمارة رغم الارتفاع السريع لعدد السياح الصينيين في السنوات الأخيرة.
دبي تعود من جديد وتفتح أبوابها للسعوديين في هذا التاريخخالد خليل الخليج 365 2020-06-21
أعلنت اللجنة العليا لمكافحة الكوارث بإمارة دبي السماح للمواطنين والمقيمين بإمارة دبي بالسفر إلى الخارج بشروط محددة بداية من تاريخ 23 يونيو الجاري وفتح أبواب الإمارة لاستقبال السياح والزوار من السعودية ومن أنحاء العالم في تاريخ 7 يوليو القادم بعد توقف استقبالهم من أكثر من شهر لاحتواء جائحة كورونا.
وكانت حكومة دبي قد أعلنت الأسبوع الماضي بدء تخفيف الإغلاق الصارم والسماح بإعادة تشغيل بعض الأنشطة التجارية وأنشطة النقل، فيما دعمت الحكومة القطاع السياحي في الإمارة بتخفيض الرسوم بما فيها تخفيض رسوم البلدية بنسبة 50%.
وتجذب دبي، التي تحولت إلى مركز الأعمال والسياحة الرئيس في الشرق الأوسط، ملايين الزوار سنوياً بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية ومواسمها السياحية والتسويقية.
واستقبلت الإمارة 16.7 مليون سائح العام الماضي وفقاً لتقديرات رسمية، وكانت الهند والسعودية وبريطانيا من أهم مصدري السياح إلى الإمارة رغم الارتفاع السريع لعدد السياح الصينيين في السنوات الأخيرة.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
08:08 PM
استقبلت 17 مليون سائح في عام 2019
أعلنت اللجنة العليا لمكافحة الكوارث بإمارة دبي السماح للمواطنين والمقيمين بإمارة دبي بالسفر إلى الخارج بشروط محددة بداية من تاريخ 23 يونيو الجاري وفتح أبواب الإمارة لاستقبال السياح والزوار من السعودية ومن أنحاء العالم في تاريخ 7 يوليو القادم بعد توقف استقبالهم من أكثر من شهر لاحتواء جائحة كورونا.
وكانت حكومة دبي قد أعلنت الأسبوع الماضي بدء تخفيف الإغلاق الصارم والسماح بإعادة تشغيل بعض الأنشطة التجارية وأنشطة النقل، فيما دعمت الحكومة القطاع السياحي في الإمارة بتخفيض الرسوم بما فيها تخفيض رسوم البلدية بنسبة 50%.
وتجذب دبي، التي تحولت إلى مركز الأعمال والسياحة الرئيس في الشرق الأوسط، ملايين الزوار سنوياً بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية ومواسمها السياحية والتسويقية.
واستقبلت الإمارة 16.7 مليون سائح العام الماضي وفقاً لتقديرات رسمية، وكانت الهند والسعودية وبريطانيا من أهم مصدري السياح إلى الإمارة رغم الارتفاع السريع لعدد السياح الصينيين في السنوات الأخيرة.
، دبي تعود من جديد وتفتح أبوابها للسعوديين في هذا التاريخ ،
المصدر : الخليج 365
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