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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الأحد)، تسجيل 43 حالة وفاة في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 42.632.
وتمثل حصيلة اليوم واحدة من أدنى المعدلات المسجلة في البلاد، على الرغم من أن الأرقام غالباً ما تنخفض في عطلة نهاية الأسبوع بسبب التأخير في تسجيل الوفيات، وفقاً لـ"الحرة".
ورجح وزير الصحة مات هانكوك، أن تخفف الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يساعد على إعادة فتح الأماكن.
وأشار "هانكوك" إلى أن ذلك قد يكون ممكناً إذا اتخذ الأفراد تدابير أخرى، مثل وضع الكمامات.
فيروس كورونا الجديد
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 08:17 PM
حصيلة الحالات ترتفع إلى 42.632أحد أدنى المعدلات.. 43 وفاة بـ"كورونا" في بريطانيا خلال يوم
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الأحد)، تسجيل 43 حالة وفاة في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 42.632.
وتمثل حصيلة اليوم واحدة من أدنى المعدلات المسجلة في البلاد، على الرغم من أن الأرقام غالباً ما تنخفض في عطلة نهاية الأسبوع بسبب التأخير في تسجيل الوفيات، وفقاً لـ"الحرة".
ورجح وزير الصحة مات هانكوك، أن تخفف الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يساعد على إعادة فتح الأماكن.
وأشار "هانكوك" إلى أن ذلك قد يكون ممكناً إذا اتخذ الأفراد تدابير أخرى، مثل وضع الكمامات.
، أحد أدنى المعدلات.. 43 وفاة بـ"كورونا" في بريطانيا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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