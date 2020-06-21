شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 500 كجم من الثلج في مصنع غير مرخص بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المدينة المنورة، مصنع ثلج غير مرخص يقوم بتصنيع الثلج وتعبئته في أكياس بدون ذكر اسم المصنع ووضع البطاقة الغذائية. رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المدينة المنورة، مصنع ثلج غير مرخص يقوم بتصنيع الثلج وتعبئته في أكياس بدون ذكر اسم المصنع ووضع البطاقة الغذائية. وأضافت أنه تم ملاحظة مخالفات صحية وفنية، وتم ضبط ٥٠٠ كجم من الثلج وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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