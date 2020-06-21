البحث عن 3 أشخاص سقطوا في منطقة وعرة بالباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): تبحث الجهات الأمنية بالباحة، عن ثلاثة أشخاص فُقدوا في منطقة جبلية، أثناء رحلة للتنزه. تبحث الجهات الأمنية بالباحة، عن ثلاثة أشخاص فُقدوا في منطقة جبلية، أثناء رحلة للتنزه. وتباشر فرق الإنقاذ بالدفاع المدني، البحث بعدما سقط الثلاثة في شفاء خفه ببني ضبيان في منطقة وعرة.

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