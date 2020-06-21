شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يطلب الفزعة بعد سرقة سيارته في جدة وردود فعل غير متوقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

ناشد مواطن في جدة المواطنين والمقيمين بمساعدته في البحث عن سيارته بعد سرقتها من أمام منزله.

وطالب المواطن من يجد السيارة وهي "هيونداي توسان موديل 2017" زرقاء، بأن يتواصلوا معه عبر الهاتف 0544350005، موضحًا أن رقم اللوحة (دح ع 5028).

ودشن المواطن وسم "سيارتي انسرقت فزعتكم" عبر "تويتر" مستغلًا الانتشار الواسع للموقع والذي يساعده على إيجاد سيارته.

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وقال مغردون مشاركون عبر الوسم : "راعي السياره المسروقة مفصول من شغله والسياره مصدر رزقه ويشتغل مندوب عليها ... قلبي اوجعن عليه ... يارب تعوضه العوض الجميل".

وتفاعل المغردون بشكل كبير مع المواطن حيث أصبح الوسم الأكثر تداولا في المملكة؛ حيث تمنى المغردون عثور المواطن على سيارته موجهين له نصائح بإبلاغ الشرطة.