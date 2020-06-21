شكرا لمتابعة خبر عن محامي المعتقل خالد الدوسري يفضح القضاء الأمريكي: «المؤبد في حالتين فقط» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):واصل متعب بن قويد محامي المعتقل خالد الدوسري الدفاع عن الشاب المعتقل مؤكدًا على تعنت القضاء الأمريكي ضده.
وأكد المحامي على أن الحكم بالمؤبد على خالد الدوسري كان غير منصفًا لأن القضية لم يتحقق فيها شروط هذا الحكم.
وقال "متعب" عبر "تويتر" : "يحكم بالسجن المؤبد بالقوانين الأمريكية،إذا توفر شرطين :الأول في حالة وجود سلاح،والثاني أستخدامة حقيقةً وهذة الشروط لم تتوفر بقضية السجين بأمريكا خالد الدوسري".
وتابع : "فلم توجد مادة (الفينول)المتفجرة بالشقة، ولم يقم بأي تفجير حقيقي بأمريكا".
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