شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عائلة تحول مزرعتها في عسير إلى منتجع سياحي رغم «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أقبلت عائلة صغيرة في عسيرة بقرية بني مازن على تحويل مزرعتها إلى منتجع سياحي مميز.

وقال أحد الأفراد المشاركين في المزرعة في تصريحات تلفزيونية إن صاحب الفكرة هي والدتهم التي كانت ترغب في المساهمة في الدخل القومي للبلد منذ إعلان رؤية 2030 .

وأوضح أن أفراد العائلة 25 فرد مشاركين في المنتجع من 6 سنوات إلى 80 عامًا جميعهم عملوا في البداية على إعادة هيكلة المزرعة إلى أن اصبحت منتجع ريفي مميز ومزار لأهالي عسير.