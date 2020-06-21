شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": 3 أعراض متعلقة بالنوم تنذر بإمكانية الإصابة بضعف القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، عن وجود 3 أعراض متعلقة بالنوم تؤكد أن هذا الشخص مُعرض للإصابة بضعف القلب. كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، عن وجود 3 أعراض متعلقة بالنوم تؤكد أن هذا الشخص مُعرض للإصابة بضعف القلب. وقال "النمر" :اذا كنت تعاني من الثلاثي أدناه: صعوبة الدخول في النوم، صعوبة الاستمرار فيه، نوعية النوم غير مريحه فأنتَ اكثر عرضةً لضعف القلب مستقبلا بنسبة 50% اذا لم يتم حل تلك المشكلة".

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