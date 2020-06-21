شكرا لمتابعة خبر عن اقتراح بتقديم إغلاق المحلات التجارية بالتزامن مع عودة الحياة الطبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):اقترح بعض المواطنين، استمرار العمل بتقديم إغلاق المحلات التجارية، مستشهدين بتجربة منع التجول الجزئي واعتياد الناس على الاستقرار الأسري وأخذ حاجياتهم مبكرًا.
جاء ذلك عبر وسم " إغلاق المحلات الساعة 9 ليلًا " ، إذ أكد حمد المنيف أنه يجب إعادة التفكير في إمكانية إغلاق المولات والمحلات التجارية للساعة الثامنة مساءًا والمطاعم بعدها بساعتين، ويمكن افتتاحهما من الساعة التاسعة صباحًا.
كما قال عبدالله العجلان: " لمبررات أمنية وتنظيمية وصحية، وبعد أ شعر الناس بالهدوء والارتباح نفسيًا وأسريًا واجتماعيًا، وتراجعت أرقام الحوادث المرورية والسرقات وغيرها بشكل لافت نتيجة الحظر الليلي، أتمنى إغلاق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم بعد العاشرة مساء "
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