شكرا لمتابعة خبر عن اقتراح بتقديم إغلاق المحلات التجارية بالتزامن مع عودة الحياة الطبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

اقترح بعض المواطنين، استمرار العمل بتقديم إغلاق المحلات التجارية، مستشهدين بتجربة منع التجول الجزئي واعتياد الناس على الاستقرار الأسري وأخذ حاجياتهم مبكرًا.

جاء ذلك عبر وسم " إغلاق المحلات الساعة 9 ليلًا " ، إذ أكد حمد المنيف أنه يجب إعادة التفكير في إمكانية إغلاق المولات والمحلات التجارية للساعة الثامنة مساءًا والمطاعم بعدها بساعتين، ويمكن افتتاحهما من الساعة التاسعة صباحًا.

كما قال عبدالله العجلان: " لمبررات أمنية وتنظيمية وصحية، وبعد أ شعر الناس بالهدوء والارتباح نفسيًا وأسريًا واجتماعيًا، وتراجعت أرقام الحوادث المرورية والسرقات وغيرها بشكل لافت نتيجة الحظر الليلي، أتمنى إغلاق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم بعد العاشرة مساء "