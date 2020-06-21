أعلى درجات حرارة سجلت اليوم في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الأحد في المملكة. أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الأحد في المملكة. وسجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم وهي 44 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة أقل درجة وهي 29 درجة مئوية.

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