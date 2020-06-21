شكرا لمتابعة خبر عن «الداخلية» تنشر جدول تصنيف المخالفات وعقوباتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشرت وزارة الداخلية، جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا والعقوبات المقررة.

وأوضحت الوزارة أن عقوبة التجمع العائلي 10 آلاف ريال، والتجمع غير العائلي 15 ألف ريال، والتجمعات للأغراض الاجتماعية 40 ألف ريال، وتجمعات العمال 50 ألف ريال، وتجمعات المتسوقين 5 آلاف عن كل شخص.

كما أن عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات هي الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال، وعند التكرار مضاعفتها مع إغلاقها لمدة 3 أشهر، وعند تكرارها مرة ثالثة سيتم مضاعفة العقوبة وإغلاق المنشأة لـ6 أشهر وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.