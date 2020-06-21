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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف ناصر الهزاني المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الفئات المستثناة من الحضور لمقرات العمل. كشف ناصر الهزاني المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الفئات المستثناة من الحضور لمقرات العمل. وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلنا مسؤول"، أن الفئات المستثناة هي الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وهي " من تجاوزت أعمارهم الـ65، الذين يعانون من السمنة المفرطة، ونقص المناعة، ومن لديهم الرئيس المزمنة، الربو الشديد، أمراض الشرايين التاجية، الذين يعانون من الحالات الطبية المزمنة، مرض ارتفاع ضغط الدم ".

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