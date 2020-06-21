رابطة العالم الإسلامي تؤكد مساندتها للدولة المصرية ضد الميليشيات المتطرفة في ليبيا

دعت رابطة العالم الإسلامي، المجتمع الدولي، اليوم الأحد، للاضطلاع بمسئولياته واتخاذ خطوات عملية لتفعيل مبادرة «إعلان القاهرة بشأن ليبيا»، الرامي إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

جاء ذلك في بيان لأمين عام الرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، مؤكدًا أن «مبادرة القاهرة» تمثل خارطة طريق للتوصل إلى حل شامل يحافظ على سلامة وأمن الأراضي الليبية، واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية.

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وشدد العيسى، على أن الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة الرابطة، تقف إلى جانب مصر بشأن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية حدود مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها، والذي يُعد ركنًا مهمًا من أمن الأمة العربية.

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