لخريجي الثانوية العامة.. وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع، عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق (١١/٠٢/ ١٤٤١هـ ) وحتى يوم الأربعاء الموافق (١٤٤١/١١/١٠ هـ ).

وأوضحت اللجنة أنه على الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول لموحد للقوات المسلحة) ( https://afca.mod.gov.sa ) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.

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