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شاهد.. مصاب بفيروس «كورونا» ينقل العدوى إلى 21 فردًا من 4 عائلات

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بينهم كبار سن وأطفال

تسبَّب مصاب بفيروس «كورونا المستجد» في إصابة 21 من 4 عائلات بالجائحة؛ وذلك خلال زيارة عائلية.

وحسبما ذكر مذيع قناة «» خالد العقيلي، فإن فردًا مصابًا لم يتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار «كورونا المستجد»؛ تسبب في نقل العدوى إلى 21 فردًا من 4 عائلات، منهم كبار سن وأطفال.

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وأضاف العقيلي، أن من بين المصابين حالتين حرجتين تخضعان للرعاية الطبية، معلقًا بالقول: «رسالتنا: عودة الحياة الطبيعية لا تعني زوال فيروس ».

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