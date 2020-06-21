بالفيديو والصور.. تفاصيل السيطرة على حريق في مستشفى المخواة الجديد

دون تسجيل خسائر في الأرواح
سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم الأحد، على حريق شب في المستشفى الجديد بمحافظة المخواة (تحت الإنشاء)، دون تسجيل خسائر في الأرواح.
وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ إن مركز القيادة والتوجيه بلغه في تمام الساعة 14:37 نشوب حريق داخل مستشفى المخواة الجديد (تحت الإنشاء). وعلى الفور تم تحريك 3 فرق إطفاء وإنقاذ من إدارة المخواة، وعند الوصول وجد الحريق داخل وحدة سكنية (بركس) خارج المستشفى تابعة للشركة المتعهدة لصيانة المستشفى؛ حيث احترق بركس مع تضرر ٣ بركسات أخريات مجاورة تستخدم سكنًا لعمال الشركة المشغلة.
وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق والمحافظة على ٧ بركسات، مشيرًا إلى دعم الموقف بـ٦ فرق إطفاء من إدارة قلوة والباحة ومركز الدفاع المدني بعقبة الباحة، مؤكدًا أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات عدا إصابة ٢ من أفراد الدفاع المدني بجهد حراري في موقع الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى المخواة العام، وهما بصحة جيدة.
وأكد العقيد الغامدي أن إجراءات التحقيق لا تزالت مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.
ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصةً خلال فترة الصيف، بالتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، وعدم زيادة الأحمال، متمنين للجميع السلامة الدائمة.
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