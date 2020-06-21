محامي المعتقل خالد الدوسري يفجر مفاجأة جديدة حول حكم المؤبد لموكله

كشف عضو الهيئة السعودية للمحامين سعود متعب بن قويد، اليوم الأحد، عن مفاجأة في قضية المواطن خالد الدوسري المعتقل في أمريكا، على ذمة إحدى القضايا.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال بن قويد: «وفق القوانين الأمريكية، فإنه يُحكم بالسجن المؤبد على أي متهم إذا توافر شرطان: وجود سلاح، واستخدامه في ارتكاب جريمة».

وأكد بن قويد، أن هذين الشرطين لم يتوافرا في القضية، قائلًا: «لم يتم العثور بشقة المتهم على مادة (الفينول) المتفجرة، كما أنه (المتهم) لم يقم بأي تفجير حقيقي في الولايات المتحدة».

وفي وقت سابق، قال بن قويد، إن «ملف القضية الحالي يستغرق تقديمه للقضاء الأمريكي عدة شهور، ولن نستطيع تحديد الموعد بدقة، لكن العمل مستمر».

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وأشار إلى أن العمل في القضية لا يتم بشكل فردي، بل هناك من يشارك من المحامين الأمريكيين في متابعة الملف، وما يقدم من أعمال، بالإضافة إلى مشاركة محبين في القضية من الجنسيات الأخرى.

وأكد بن قويد، أن «وزارة الخارجية دعمت قضية السجين خالد الدوسري من بداية القبض عليه حتى الآن؛ وذلك عبر القنوات الرسمية»، قائلًا: «هذه حقيقة وليست مجاملة؛ لأننا لن نجامل على حساب القضية أبدًا».

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