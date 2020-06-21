بالصور.. «مسام» ينتزع 1112 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو

بلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 170 ألفًا و546 لغمًا
تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام» التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية، خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2020م، من انتزاع 1112 لغمًا: منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و321 لغمًا مضادة للدبابات و772 ذخيرة غير متفجرة، و14 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 170 ألفًا و546 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.
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