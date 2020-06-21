«الشؤون البلدية» توضح الإجراءات الاحترازية المتبعة في صالونات التجميل النسائية

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الاشتراطات الصحية مع عودة صالونات التجميل النسائية للعمل تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 .

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الإرشادات والاشتراطات التي تتعلق بحماية العميلات والموظفات.

من ضمن اشتراطات الصحية في صالونات التجميل النسائية التي تتعلق بحماية العميلات والموظفات:

1-استقبال العميلات بالحجز المسبق.

2-غسل العاملات أيديهن بالماء والصابون بشكل متكرر.

3-تنظيم منطقة الانتظار بما يضمن التباعد على مقاعد الانتظار.

4-إبلاغ العميلة بأهمية غسل شعرها في المنزل قبل الحضور إلى الصالون.

5-الحد من التواصل وجها لوجه مع العميلات ومنع التجمعات داخل المحل.

6-إلغاء استخدام جهاز البصمة بالنسبة للموظفات.

7-منع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي تؤدي للزحام.

8-منع المرافقين للزبائن داخل المحل.

9-إلزام المحل بأخذ بيانات العملاء (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حالة التقصي.

10-الالتزام بأدوات السلامة والحماية الشخصية مثل الكمامة، ودرع الوجه أو النظارة، والقفازات ورداء القص، وشريط الرقبة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هناك إجراءات يجب الالتزام بها في صالونات التجميل النسائية منها:

1-التخلص من الأدوات المستخدمة بعد كل عملية.

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2-استخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل عميلة.

3-التزام العاملة بلبس الكمامة عند غسل الشعر للعميلات.

4-استخدام دروع الوجه أو النظارة خلال الغسيل وتنظيف البشر والشعر.

5-إلغاء جميع خدمات المساج وحمامات البخار في الصالونات.

6-تقديم الخدمة للعميلة من قبل عاملة واحدة ومنع التناوب في الخدمة.

وأوضحت وزارة الشؤون القروية والبلدية أن هناك إجراءات احترازية تخص منطقة الاستقبال والانتظار في صالونات التجميل النسائية منها:

1-استخدام الدفع الإلكتروني إن أمكن.

2-غسل الأيدي أو بعد كل معاملة مع العملات الورقية.

3-إزالة المجلات ومواد القراءة وغير التي يلمسها العملاء بشكل متكرر.

4-عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة.

5-قياس درجة الحرارة يوميا للعاملات قبل العمل وتسجيل بيانات التواصل.

6-منع العملاء الذين لديهم أرتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من الدخول.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعلنت أمس السبت، عودة محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، للعمل بدءًا من اليوم الأحد، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

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