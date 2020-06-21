أكد أن الرصد لا يزال مستمرًّا
قال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة: «إن اليوم مرحلة مهمة في العودة إلى الحياة الطبيعية، ومن المهم جدًّا ألا نندفع، وأن نكون مسؤولين وحذرين»، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك ارتفاع للحالات الحرجة المرصودة؛ فمن الأسبوع الماضي حتى هذا الأسبوع هناك زيادة بمقدار ٩% تقريبًا.
وأضاف العبدالعالي، خلال مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة اليوم الأحد؛ أن «معدل نمو العدوى يسجل تذبذبًا واستقرارًا، ونأمل أن يعقب هذا الاستقرار هبوط؛ وذلك بالالتزام بالإجراءات الوقائية».
وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم الأحد، عن تسجيل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 157 ألفًا و612، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2213؛ ما يرفع الإجمالي إلى 101 ألف و130.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1267 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «متحدث الصحة» يوضح رقمًا جديدًا لارتفاع نسبة الحالات الحرجة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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