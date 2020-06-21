بالصور.. أمير جازان يقلِّد «الحربي» و«الشهراني» رتبة عميد

بعد صدور الأمر السامي بترقيتهما
قلد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم الأحد، مدير مركز العمليات الموحدة بشرطة جازان العميد لؤي بن محمد الحربي ومساعد مدير الشرطة للضبط الإداري العميد عبدالله بن سعيد الشهراني رتبتيهما الجديدتين بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما من رتبة عقيد إلى رتبة عميد.
وقدم أمير منطقة جازان، في مستهل مراسيم التقليد التهنئة لهما بصدور الثقة الغالية، متمنيًا لهما التوفيق في الأعمال المنوطة بهما، منوها بدور رجال الأمن وعملهم المتواصل في خدمة المواطن وحماية الوطن والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته ومكتسباته، مشيدًا بما قدمه رجال الأمن من جهود خلال أزمة جائحة كورونا.
من جانبهما رفع العميدان «الحربي» و«الشهراني»، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على الثقة الملكية الغالية، ولوزير الداخلية وأمير منطقة جازان ونائبه على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير لهما وجميع زملائهما التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
حضر مراسم التقليد مدير عام شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن سفر الزهيري.
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