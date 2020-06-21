شاهد.. الموارد البشرية تحدد الفئات المستثناة من قرار العودة إلى مقرات العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، استمرار الفئات الأكثر عرضةً للإصابة بـ«كورونا» في العمل «عن بُعد».

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الهزاني، خلال مؤتمر صحفي: «نؤكد أهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية؛ حيث تعمل الوزارة منذ بدء الجائحة على التأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق تلك الإجراءات؛ لذلك خلال الفترة الماضية حتى يومنا الحاضر تم تنفيذ أكثر من 66 ألف زيارة تفتيشية».

وأكد المتحدث أن الموظفين والموظفات غير المشمولين بنسب الحضور إلى مقرات العمل، سيستمر عملهم عن بُعد، وكذلك الأمر للفئات الأكثر عُرضة للإصابة، بحسب تصنيف وزارة الصحة.

وأوضح المتحدث أن هذه الفئات تشمل الذين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، وكذلك الذين يعانون السمنة المفرطة ونقص المناعة ومرضى الرئة المزمنة والربو الشديد، إضافة إلى أصحاب الحالات المرضية المزمنة.

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