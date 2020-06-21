شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي تورط بسرقة 51 سيارة

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بتشكيل عصابي تورط بسرقة (51) سيارة، وارتكاب (11) قضية أُخرى تتمثل في نشل المارة.

وفي التفاصيل صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطنيّن وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر) .

وذكر أنهم تورطوا بسرقة (51) سيارة، وارتكاب (11) قضية أُخرى تتمثل في نشل المارة باستخدام دراجة نارية تم ضبطها بحوزتهم، بالإضافةِ إلى (9) قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة الدمام.

وأشار إلى أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى لنيابة العامة .