السعودية اليوم / أمانة تبوك تطلق خدمة " موعد " لحجز المواعيد إلكترونياً



تبوك 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أطلقت أمانة منطقة تبوك اليوم خدمة " موعد " لحجز مواعيد المراجعة لأمانة المنطقة إلكترونياً .

وقالت الأمانة: " إن الخدمة تأتي في إطار سعيها المتواصل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات ، وتوفير الوقت والجهد ، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي

ودعت الأمانة جميع المراجعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي.. حرصاً على سلامتكم ، وخدمتكم بشكل أفضل ، يمكنكم الاستفادة من خدمة حجز المواعيد الإلكترونية لمراجعة #أمانة_منطقة_تبوك#نعود_بحذر #كلنا_مسؤول https://t.co/jn5kGkAGR2 pic.twitter.com/7pKXIB7fsY — أمانة منطقة تبوك (@tabukm) June 20, 2020 ، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول، حيث لن يُسمح بالدخول لمقر الأمانة ما لم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً .

// انتهى //

19:28ت م

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تبوك 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة تبوك اليوم خدمة " موعد " لحجز مواعيد المراجعة لأمانة المنطقة إلكترونياً .وقالت الأمانة: " إن الخدمة تأتي في إطار سعيها المتواصل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات ، وتوفير الوقت والجهد ، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد لمنع تكدس المراجعين في مقرها الرئيس ، وللحفاظ على سلامتهم ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين ، لافتةً النظر إلى أن المرحلة الأولى تقتصر على مراجعي الأمانة فقط ، وسيتم توسيع نطاق الخدمة لتشمل جميع مدن ومحافظات المنطقة " .ودعت الأمانة جميع المراجعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي..، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول، حيث لن يُسمح بالدخول لمقر الأمانة ما لم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً .// انتهى //19:28ت م0229

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