

بغداد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1646 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 87 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1100 حالة, كما تم تسجيل 724 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 13935 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 15833 مريضا, منهم 224 في العناية المركزة.

// انتهى //

19:19ت م

0224



بغداد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسسُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 30868 إصابة، توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وبابل وكربلاء والديوانية وذي قار ونينوى وواسط وديالى وميسان والأنبار وكركوك وصلاح الدين ودهوك.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 87 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1100 حالة, كما تم تسجيل 724 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 13935 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 15833 مريضا, منهم 224 في العناية المركزة.// انتهى //19:19ت م0224

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق تسجل 1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.