السعودية اليوم / محال الحلاقة الرجالية بمحافظة محايل عسير تعاود نشاطها بتطبيق "البروتوكولات" الوقائية



محايل 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

عاودت محال الحلاقة الرجالية بمحافظة محايل عسير اليوم نشاطها بعد رفع التعليق عن الأنشطة التجارية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي

وكثفت بلدية محايل عسير الرقابة على محال الحلاقة الرجالية للوقوف على مراعاتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة.

ودعت البلدية إلى استخدام أدوات حلاقة جديدة لكل عميل ، وتقديم الخدمة للعميل من قِبَل عامل واحد ، والاقتصار على خدمات قص الشعر وحلاقة الذقن دون الخدمات الأخرى كتنظيف البشرة وخلافه، وإلغاء جميع خدمات المساج في ظل الظروف الراهنة، حاثة العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم.

// انتهى //

19:10ت م

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محايل 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسعاودت محال الحلاقة الرجالية بمحافظة محايل عسير اليوم نشاطها بعد رفع التعليق عن الأنشطة التجارية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسط تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة.وكثفت بلدية محايل عسير الرقابة على محال الحلاقة الرجالية للوقوف على مراعاتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة.ودعت البلدية إلى استخدام أدوات حلاقة جديدة لكل عميل ، وتقديم الخدمة للعميل من قِبَل عامل واحد ، والاقتصار على خدمات قص الشعر وحلاقة الذقن دون الخدمات الأخرى كتنظيف البشرة وخلافه، وإلغاء جميع خدمات المساج في ظل الظروف الراهنة، حاثة العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم.// انتهى //19:10ت م0221

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