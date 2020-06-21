السعودية اليوم / بلدية رفحاء تهيئ الحدائق والمسطحات الخضراء وممرات المشاة مع عودة الحياة لطبيعتها



رفحاء 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

هيأت بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة، وأعادت تأهيلها والصيانة العامة لها لتجميل وتحسين البيئة ضمن خطة عمل أعدتها لهذا الشأن .

كما قامت بتعقيم وتطهير ألعاب الأطفال والجلسات والممرات، إضافة للأعمال اليومية ‏لـمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات والعمل على تحسين وتجميل المنظر والمظهر العام، وتهيئة الوضع البيئي كجزء من أولوياتها في خدمة المجتمع مع عودة الحياة إلى طبيعتها.

فيما ركزت إدارة الخدمات متمثلة في قسم النظافة على تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري "كذا_أحلى" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع جميع الأمانات والبلديات.

// انتهى //

18:45ت م

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