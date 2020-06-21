السعودية اليوم / الأردن تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود ل17 أردنيا قادمين من الخارج، و︎حالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 17 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة.

// انتهى //

18:42ت م

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عمّان 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1033 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود ل17 أردنيا قادمين من الخارج، و︎حالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 17 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة.// انتهى //18:42ت م0212

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