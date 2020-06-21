شكرا لقرائتكم خبر عن 535 جولة رقابية وتعقيم 955 موقعاً بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 535 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والتجارية بالمنطقة التي أسفرت عن تحرير 48 مخالفة تكدس في الأسواق و44 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية وتحرير31 مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر إضافة إلى 3 مخالفات تكدس في مساكن العمالة.

كما قامت الأمانة بتعقيم وتطهير 955 موقعاً، باستخدام 170170 لتراً من المعقمات والمطهرات ورفعت 8046 طناً من النفايات، وإزالت 3897 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

وأكد أمانة الشرقية على استمرار الخطة الدورية بشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مهيبة بالمواطنين والمقيمين البلاغ عن المخالفات والملاحظات بالاتصال المباشر عبر مركز البلاغات 940.