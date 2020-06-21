شكرا لقرائتكم خبر عن علامات إرشادية للتباعد الاجتماعي في الكورنيشات والواجهة البحرية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد مسافة آمنة بين الأشخاص وتحقيق التباعد الجسدي الآمن، وذلك ضمن خطة رفع منع التجول الكامل، وعودة الحياة الطبيعية، للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل خطر الإصابة به قدر الإمكان، والحفاظ على صحة المواطن والمقيم في المنطقة بشكل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر علامات إرشادية للتباعد الاجتماعي في الكورنيشات والواجهة البحرية بالخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.