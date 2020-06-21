الارشيف / اخبار السعوديه

"مسام" ينتزع 1,112 لغمًا في اليمن خلال أسبوع 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 1,112 لغمًا في اليمن خلال أسبوع  والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير اليمن من الألغام" التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2020م، من انتزاع 1,112 لغمًا منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و 321 لغمًا مضادة للدبابات و 772 ذخيرة غير متفجرة، و14 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 170,546 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أوالإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مسام" ينتزع 1,112 لغمًا في اليمن خلال أسبوع  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا